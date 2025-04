Alles rund um den Osterhasen

Der ist aber ja eigentlich ein Säugetier und legt gar keine Eier. An Ostersonntag macht er allerdings eine Ausnahme und legt uns tolle Sachen ins Osternest. Warum das so ist, klären wir heute in " WDR 4 Mittendrin".

Wer hat eigentlich den Schoko-Osterhasen erfunden und seit wann gibt es diese Tradition? Diese und viele andere interessante Fragen rund um den Schoko-Osterhasen klären wir mit Dr. Torben Erbrath vom Verband der Süßwarenindustrie. Zum Beispiel gehen wir auch der Frage nach, warum Schokoladen-Produkte im Moment so teuer sind und ob aus einem nicht verkauften Weihnachtsmann vielleicht doch ein Schokoladen-Osterhase wird.

Wir besuchen mit unserem Reporter Marco Poltronieri eine Bonbon-Manufaktur in Münster und haben uns umgehört und Ihre schönsten Geschichten rund um Osternest und Eier-Suchen aufgezeichnet.