Ihre neuen Mikrogesellschaften auf See sollen ohne lästige Bauordnungen, Gewerkschaften und Steuern auskommen. Ein Schuss Geschäftskalkül ist dabei und viel ultra-libertäre Schwärmerei. Jeder Staat ist in den Augen dieser Seesiedler nur ein hässliches Monopol, alle Politik korrupt und jeder seines Glückes Schmied – entsprechende Mittel vorausgesetzt. Am besten in Bitcoins. Ein Startup für eine neue Staatsform? "Die Demokratie hat das Leben von Milliarden Menschen verbessert, aber es ist eine 230 Jahre alte Technologie", findet Randolph Hencken, einer der Gründer des "Seasteading Institute" und fragt: "Können wir nicht etwas Neues versuchen?"