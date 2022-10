Venedig, auf der Friedhofsinsel San Michele zwei schlichte Grabsteine, mit Rosen bedeckt: Ezra Pound, US-amerikanischer Dichter und umstrittenster Protagonist der literarischen Moderne, ruht hier neben seiner langjährigen Geliebten, der Violinistin Olga Rudge. In Venedig begannen und endeten Pounds Bemühungen um die Erneuerung der modernen Dichtung. Sein Nachlass befindet sich in der Beinecke Library der Yale University, wo erst 2016 die letzte von 164 Archivboxen geöffnet werden durfte. Elke Heinemann traf in Meran, Rapallo und Venedig Verwandte des Dichters, Freunde, Kenner seines Werks.