Olga La Fongs Seriennummer abzulichten, scheint ein Ding der Unmöglichkeit - selbst wenn man mit so eindrucksvollen Instrumenten wie einer "Reichs-Lochkamera" und einem "Andersen-Schürfbock" ausgestattet ist. Wenn dann zu allem Überfluss die Texas Rangers folgenschwer ins Zeitgefüge eingreifen, kann auch die Staatsmacht nicht mehr helfen. Zumal die Polizei an nichts anderem interessiert ist, als infernalischen Lärm zu produzieren. Willkommen in der Wirklichkeit, wie Eugen Egner sie sieht. Der Meister des Grotesken schickt uns auf eine wilde anarchische Reise durch die Absurdität unserer Leistungsgesellschaft.