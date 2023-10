Vaterland * Mutterland

"An diesem Abend brach ein Stottern die Gesetze, ein Lesefehler hob die heiligen Verbote auf", erinnert sich Dichter Durs Grünbein an den 9. November 1989. DDR-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski hatte die sofortige Öffnung der Mauer verkündet. Wolf Biermann und Barbara Köhler spüren dem neuen Freiheitsbegriff kritisch nach, während sich Heinrich Heine, Mascha Kaléko und Hilde Domin grundsätzliche Fragen nach Freiheit und deutscher Geschichte stellen. Die Musik kommentiert und hinterfragt die Gedanken der Gedichte: tröstend in Mendelssohns Ouvertüre "Heimkehr", emphatisch in Beethovens Leonoren-Vorspiel oder nachdenklich bei Conrad Paumann oder Hildegard von Bingen. Die Zeit nach 12 Uhr gehört Johannes Brahms und seinem zweiten Klavierkonzert, das die französische Pianistin Hélène Grimaud tiefsinnig und mit großer Ruhe interpretiert.