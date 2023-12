Worum geht es?

Gustav arbeitet hart auf dem Hof seines Onkels, seit seine Mutter gestorben ist. Sein Vater ist in Afrika verschollen. Als eines Tages ein Zirkus ins Dorf kommt, lernt der 14-Jährige den gleichaltrigen Kulu kennen. Der kommt aus dem Kongo und muss mit anderen Afrikanern als "Wilder" auftreten.

Die beiden beschließen, heimlich abzuhauen und in Hamburg anzuheuern. Kulu will unbedingt zurück in seine Heimat. Gustav möchte seinen Vater wiederfinden. Doch anstatt mit dem Schiff in Afrika zu landen, werden sie auf ein anderes Schiff verschleppt, das in St. Petersburg anlegt.

Dort werden sie zuerst getrennt. Aber nachdem sie sich wiederfinden, heuern sie wieder auf einem Schiff an. Wie sie dann schließlich nach Afrika gelangen und ob Kulu sein Dorf wiederfindet, das ist bis zum Ende ein turbulentes Abenteuer.