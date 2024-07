Worum geht es?

Die Hauptfigur in "Auf allen vieren" ist Künstlerin. Zu ihrem 45. Geburtstag schenkt sie sich einen Trip von der Westküste der USA bis nach New York. Sie will die Strecke ganz alleine mit dem Auto zurücklegen, um sich zu beweisen, dass sie das kann. So ganz allein.

Zwei Wochen hat sie für die Reise eingeplant. Danach will sie wieder zurück sein bei ihrem Mann und dem gemeinsamen Kind. Auch, weil sie dann einen wichtigen Arbeitstermin mit einer berühmten Popsängerin hat, die mit ihr zusammenarbeiten möchte.

Doch alles kommt anders als geplant. Nicht wenige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt verliebt die Künstlerin sich in den jüngeren Davey und mietet sich in einem Motel ein.