WDR HÖRSPIEL-SPEICHER

Audio: Interlunium 1-21 - Was passiert, wenn jemand den Halt verliert?

•Collage• Atlas ist Architekt. Jemand, der Konturen setzt. Er glaubt an sich selbst. Er lebt in einem Haus, das er selbst entworfen hat. In einer festen Beziehung. Manchmal macht er Ausflüge. Kommt aber immer zurück. Bis jetzt. // Von Anja Hilling / Komposition: Mouse on Mars / Regie: Detlef Meißner / WDR 2017 // www.wdr.de/k/hoerspiel-newsletter | audio