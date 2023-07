Am Wochenende laufen weiter Veranstaltungen, bei denen an die Opfer von vor zwei Jahren erinnert wird. Durch die Flut in NRW und Rheinland-Pfalz waren mehr als 180 Menschen gestorben. Bei der Flutkatastrophe sind auch Menschen in Belgien ums Leben gekommen.

Der Vize-Präsident der EU-Kommission Frans Timmermans

Die EU hat den 15. Juli deshalb zum Gedenktag für Opfer der globalen Klimakrise erklärt. Der Vize-Präsident der EU -Kommission will heute in Eschweiler Betroffene und Menschen treffen, die geholfen haben; in einer Klinik, die überflutet war und geräumt werden musste. Dort im St . Antonius Krankenhaus spricht Timmermans mit Opfern, Helfern und Politikern.

Besondere Gedenk-Treppe in Bad Münstereifel

In Bad Münstereifel wird heute eine neue Freitreppe an der Erft eröffnet, die an die Flutkatastrophe vor zwei Jahren erinnert. Fünf Menschen starben dort damals, viele Häuser wurden zerstört. Die neue Treppe soll eine Begegnungsstätte für die Menschen werden. Sie führt hinab zur Erft, die vor zwei Jahren bei der Flut über die Ufer getreten war. In der Treppe sind viele alte Pflastersteine verbaut, die die Flut aus der Verankerung gerissen hatte. Auf einigen Steinen sind Motive aus den Tagen der Katastrophe abgebildet - zum Beispiel die Aufräumarbeiten, die Dankesschilder an die Helfer und auch die Sonnenblumen, die zwei Wochen später überall blühten, weil die Flut viele Blumensamen verteilt hatte. Die blühenden Sonnenblumen wurden damals von vielen als erstes Zeichen der Hoffnung auf eine neue Zukunft in Bad Münstereifel interpretiert.