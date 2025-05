Alarm am Cyberabwehrzentrum in Bonn

Ein Task Force der Berufsfeuerwehren aus Köln und Essen hat den Brief untersucht, den ein Soldat in der Poststelle am Morgen entdeckt hatte. Die Analysten haben keine Hinweise auf einen Gefahrstoff gefunden. "Die Substanz ist nach wie vor unbekannt und wird jetzt in einem externen Labor weiter untersucht" , sagt Heiko Basten von der Feuerwehr Bonn. Der Soldat aus der Poststelle ist nach Angben der Bundeswehr jedoch weiter isoliert und muss nach Ende des Einsatzes in Quarantäne.

" Der Soldat ist seitdem vor Ort, weil er gemäß den Vorschriften in so einem Fall erst einmal als kontaminiert gilt ", erklärt der Sprecher der Einrichtung, Oberstleutnant Torsten Stephan. Ein Teil des Gebäudes sei evakuiert worden. "Dem Soldaten geht es bislang gut, er befindet sich in ständigem telefonischen Kontakt mit einer Notärztin", so Heiko Basten.

Die Bonner Feuerwehr war in der Spitze mit mehr als 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Straßen um den Gebäudekomplex gegenüber der Rheinaue waren weiträumig abgesperrt, der Einsatzort selbst ist militärischer Sicherheitsbereich.

Angriffe auf Bundeswehreinrichtungen kommen regelmäßig vor

Einsatz im gesicherten Bereich

Nach Angaben von Oberstleutnant Torsten Stephan passiert es seit einigen Jahren regelmäßig, dass Einrichtungen der Bundeswehr auf diese Weise attackiert werden. Das sorge für Unruhe in der Truppe. Zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten wurden deshalb genau für solche Fälle exakte Abläufe entwickelt.

Taskforce aus Köln