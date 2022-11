Zugvögel in NRW: Diese Gäste sind gerade auf Durchreise

Auf dem Weg ins Winterquartier im Süden

Doch nicht nur Kraniche, auch die Gänse machen sich im Herbst auf den Weg in den Süden. Aufgrund ihrer Größe, ihrer Anzahl und ihrer auffälligen Rufe nimmt man diese beiden Arten besonders oft auf ihrem Zug in die Winterquartiere wahr, die meist in Südeuropa, manchmal aber auch in Afrika liegen. Aber auch Störche, Schwalben, Nachtigallen, Drosseln, Lerchen und Kuckucke gehören zu den Zugvögeln und sind in diesen Tagen unterwegs.

Licht in Hochhäusern kann Zugvögel vom Kurs abbringen

Dabei sehen sie sich mit vielen Hindernissen und Problemen konfrontiert. Neben Windrädern, Stromleitungen und Wilderern kann auch die Beleuchtung von Häusern und Grundstücken ein Problem darstellen. Vor allem kurzwelliges Licht im blauen und ultravioletten Bereich beeinflusst laut der Deutschen Wildtier Stiftung den Rhythmus und die Orientierung von Wildtieren. Es ziehe vor allem nachtaktive Insekten an, außerdem könnten Zugvögel durch Lichter aus Hochhäusern und Bürotürmen vom Kurs abgebracht werden.