Viele Wildgänse in NRW - Sind das die ersten Zugvögel?

Ein Blick in den Himmel und sie sind zu sehen: Die Wildgänse fliegen über die Dörfer und Städte in NRW . Können das schon die ersten Zugvögel sein? Jedes Jahr verbringen hier mehrere zehntausend Wildgänse den Winter. Noch sind sie aber nicht da. Doch woher kommen die vielen Wildgänse, die wir aktuell sehen und hören?

Ganzjährig im Westen

Die aktuell zu beobachtenden Gänse leben überwiegend ganzjährig hier im Westen. Es sind heimische Gänse: Graugänse, Nilgänse und Kanadagänse. Die Graugans wurde in den 70er- und 80er-Jahren von Jägern ausgesetzt und hat sich seitdem stark vermehrt. " Ein Teil der Population bleibt ganzjährig hier. Das sind die Gänse, die auch oft in Parkanlagen zu sehen sind - zum Beispiel im Ruhrgebiet. ", sagt Mona Kuhnigk von der NABU-Naturschutzstation Niederrhein. " Ein Teil der Graugänse fliegt aber auch zum Überwintern oder zur Mauser in die Niederlande ." Die unterschiedlichen Bewegungen der Gänsegruppen werden als Traditionen an die Jungtiere weitergegeben. So entwickelten sich die Oostvaadersplassen in den Niederlanden als Mausergewässer. Bei der Mauser tauschen die Gänse ihr gesamtes oder Teile ihres Federkleids aus.

Die Kanadagans ist aktuell auch vermehrt zu sehen. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika. In NRW leben sie in freier Natur, weil sie aus privater Haltung oder aus Zoologischen Gärten ausgebüchst sind und sich in freier Natur eingelebt haben. Aktuell oft zu sehen ist auch die Nilgans. In den siebziger Jahren sind einige dieser Gänse aus den Zoos in Den Haag, Amsterdam und Brüssel entwichen und haben sich erfolgreich vermehrt und ausgebreitet.