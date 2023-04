Video starten, abbrechen mit Escape 10 Jahre Wisente in Wittgenstein 00:32 Min. . Verfügbar bis 12.04.2024.

Freilebende Wisente in Wittgenstein: Runder Tisch soll Projekt retten

Stand: 13.04.2023, 11:16 Uhr

Vor zehn Jahren kehrten Wisente zurück nach Europa und wurden in Wittgenstein ausgewildert. Heute steckt das einzigartige Projekt am Rothaarsteig in einer tiefen Krise. Ein runder Tisch soll es retten.