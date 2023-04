Die Zahlen sind erschreckend: Jede vierte Frau wird nach Angaben des Bundesfamilienministeriums im Verlauf ihres Lebens mindestens einmal Opfer häuslicher Gewalt. 60 Prozent dieser Verletzungen finden sich im Bereich von Gesicht, Mund und Kiefer – sagt die Zahnärztekammer Nordrhein.

Das kann etwa ein abgebrochener Zahn sein. Oder ein Bruch des Kiefers. Solche Verletzungen heilen nicht von alleine. Betroffene müssen in eine Zahnarztpraxis. Und dort kann ihnen mittlerweile nicht nur medizinisch geholfen werden, sondern auch dabei, die Verletzungen gerichtsfest zu dokumentieren. So mangelt es auch nach dem Heilungsprozess nicht an Beweisen.

Eine solche gerichtsfeste Dokumentation ist mit einem sogenannten Forensischen Befundbogen möglich – wenn dies die Patientin oder auch der Patient ausdrücklich wünscht. Erstellt haben den Befundbogen die Zahnärztekammern Nordrhein sowie Westfalen-Lippe und die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe.

Die Düsseldorfer Zahnärztin Annabelle Dalhoff-Jene.

Wobei es Dokumentationen in Zahnarztpraxen natürlich schon immer gab und gibt. Erfasst wurden bisher die medizinisch relevanten Dinge. " Das sind aber nicht die Sachen, die ein Richter oder ein Rechtsanwalt braucht ", sagt die Düsseldorfer Zahnärztin Annabelle Dalhoff-Jene dem WDR und nennt als Beispiele " eine Uhrzeit oder ein zeitlicher Ablauf von Geschehnissen ".

Wie die Zahnärzteschaft Betroffenen zusätzlich helfen kann

Eine medizinische Behandlung und eine gerichtsfeste Dokumentation der Verletzungen sind das eine. Das andere, wie Zahnärztinnen und Zahnärzte Opfern häuslicher Gewalt helfen können: Anlaufstellen nennen, wo sie weitere Unterstützung bekommen. Betroffen von häuslicher Gewalt sind in vielen Fällen Frauen. Aus einer gewalttätigen Beziehung herauszukommen, das fällt vielen enorm schwer.