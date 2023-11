Asylbewerber ungeprüft in Drittländer fliegen: Was ist das "Ruanda-Modell"?

Was ist das "Ruanda-Modell"?

Es fußt auf einem Gesetz aus Großbritannien: Die Regierung in London will, dass irregulär eingereiste Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags festgehalten und so bald wie möglich nach Ruanda abgeschoben werden, wo sie dann auch um Asyl ersuchen können.

Eine Rückkehr nach Großbritannien ist nicht vorgesehen. Mit Ruanda haben die Briten dafür ein entsprechendes Abkommen, das ostafrikanische Land erhält im Gegenzug finanzielle Unterstützung von umgerechnet mehr als 140 Millionen Euro.

NRW-Ministerpräsident Wüst schlägt vor, auf Staaten in Nordafrika zuzugehen, die entlang der Fluchtrouten liegen. Die Geflüchteten sollen dann dahin gebracht werden, "damit dort Verfahren und Schutzgewährung nach rechtstaatlichen Regeln stattfinden ", sagte er schon vergangene Woche der "Süddeutschen Zeitung". " Das heißt, die, die keinen Schutzstatus erwarten können, kommen erst gar nicht in unser Land. Dabei müssen wir diese Partnerländer finanziell unterstützen. "

Die Idee ist grundsätzlich nicht neu: Bereits im Koalitionsvertrag hatten SPD , Grüne und FDP vereinbart, prüfen zu wollen, ob ein solches Verfahren "in Ausnahmefällen" in Drittstaaten außerhalb der EU möglich ist – unter Wahrung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Aus Kreisen des Bundesinnenministeriums hieß es dazu am Montag, diese Prüfung halte noch an.

Wie soll das umgesetzt werden?

Was passiert mit Geflüchteten, die derzeit schon in Deutschland sind? Eine Regelung bräuchte einen konkreten Stichtag, so der Vorschlag des Migrationsforschers Gerald Knaus. Flüchtlinge sollten ab einem bestimmten Tag in einen sicheren Drittstaat gebracht werden - ähnlich wie beim EU-Türkei-Abkommen oder beim "Ruanda-Modell". In diesen Drittstaaten sollen dann die Asylverfahren stattfinden.

Die Erfahrung zeige, dass das sofort wirke, sagt der Migrationsforscher Gerald Knaus dem ZDF am Montag: " Wenn, wie im Fall des Türkei-Abkommens, Menschen ab März 2016 erwartet, dass sie schnell in die Türkei zurückgeführt werden, dann bricht die Zahl der Flüchtenden, die sich in die Boote setzen, schnell ein ."

Deutschland müsse - möglicherweise zusammen mit Griechenland - der Türkei ein Angebot machen, dieses Abkommen wiederzubeleben. Andererseits könne der Bund zusammen mit anderen EU-Ländern Angebote an Drittstaaten wie Ruanda machen. "Das wichtigste Signal eines glaubwürdigen Stichtags sei: " Macht euch ab jetzt nicht mehr auf den Weg. Riskiert nicht euer Leben, bezahlt nicht die Schmuggler, es bringt nichts. "

Aus seiner Sicht sei die Auslagerung der Verfahren auch rechtlich vertretbar. " Die Menschenrechtskonvention und die Flüchtlingskonvention sehen vor, dass Menschen nirgendwo unmenschlich behandelt werden dürfen und dass sie Zugang zu einem fairen Asylverfahren haben müssen. Wenn dieses Verfahren in einem Drittstaat zusammen mit humaner Behandlung gewährleistet sind, dann ist das im Einklang mit bestehendem Recht ", sagte Knaus im ZDF.

Funktioniert das "Ruanda-Modell" in Großbritannien?

Der erste geplante Abschiebeflug nach Ruanda im Sommer vergangenen Jahres hatte die Justiz auf den Plan gerufen, weil acht Flüchtlinge gegen die Abschiebung geklagt hatten. Per einstweiliger Verfügung untersagte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Flug. Der Fall landete im Dezember 2022 vor dem "High Court".