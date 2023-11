Von Migration bis 49-Euro-Ticket: Wüst stellt Forderungen an Bund

Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) sagte im WDR: "Ich erwarte, dass wir uns darauf einigen, das für irreguläre Migration nach Deutschland schlicht beenden." Man müsse unterscheiden zwischen denen, "die wirklich unsere Hilfe brauchen, die Schutz brauchen, vor Krieg und Vertreibung fliehen und denen, die auch alle guten Gründe haben mögen, hier leben zu wollen, eine Perspektive für sich zu suchen, ihre Familien - aber am Ende doch kein Recht auf Asyl haben".

Bei einem anderen wichtigen Beratungsthema warnte Wüst vor einer Preiserhöhung: beim Deutschlandticket. "Wenn der Bund sich nicht bewegt, dann wird das Ticket teurer –- das ist so" , sagte der CDU-Politiker bei RTL. Der Bund sollte sich angemessen an steigenden Kosten beteiligen. Das bundesweit gültige Monatsticket für Busse und Bahnen in Nah- und Regionalverkehr kostet derzeit 49 Euro. Seit Monaten gibt es Streit über die weitere Finanzierung des Tickets.