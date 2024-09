Wie geht die Entwicklung weiter?

"Es zeichnet sich noch kein Silberstreifen am Horizont ab" , so Röhl. "Wir sind erst am Anfang einer schwierigen Phase für die Industrie." Es sei zu befürchten, dass die negative Entwicklung noch anhalte. Auf die Frage nach deren Dauer gebe es keine verlässliche Antwort. "Das wäre nur Spekulation."

Auch RWI -Konjunkturchef Schmidt ist zurückhaltend: "Wir erwarten eine nur allmähliche konjunkturelle Verbesserung, so dass die Zahl der Insolvenzen noch einige Zeit hoch bleiben dürfte."

Was unternimmt die NRW-Landesregierung?

Das Wirtschaftsministerium arbeite kontinuierlich an guten Rahmen- und Standortbedingungen für die Wirtschaft in NRW , sagte ein Sprecher am Dienstag dem WDR . "Hierunter fallen zahlreiche Förderprogramme, Initiativen und Gesprächskreise."

Das Ministerium stehe beispielsweise fortlaufend mit Unternehmen im Kontakt, die sich in "herausfordernden wirtschaftlichen Situationen" befinden, so der Sprecher. Die betroffenen Firmen erhielten dabei durch das Wirtschaftsministerium individuelle Unterstützungsmöglichkeiten, die auf die jeweilige Betriebssituation zugeschnitten seien.

