Düsseldorfer Flughafen: Thomas Cook insolvent, Urlaub geplatzt

Condor fliegt in NRW nur Düsseldorf an

Condor ist die drittgrößte Fluggesellschaft am Flughafen Düsseldorf. Sie hat dort nach Airport-Angaben einen Marktanteil von sechs Prozent. Der Ferienflieger steuerte in diesem Sommer 38 Ziele mit bis zu 110 wöchentlichen Abflügen an. Für den Winter 2019/20 waren planmäßig 13 Ziele mit bis zu 37 wöchentlichen Abflügen vorgesehen.

Düsseldorf ist der einzige NRW-Flughafen auf dem aktuellen Condor-Flugplan.

Stand: 23.09.2019, 12:18