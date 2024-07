Milliardenschaden: Ladendiebe klauen so viel wie nie zuvor

Gefragt: Energydrinks und Mähroboter

In Supermärkten wird vor allem gestohlen, was sich gut verstecken und wiederverkaufen lässt: Alkohol, Zigaretten, Rasierklingen. "Wir haben im Moment aber auch ein großes Problem mit Energydrinks", sagt Studienautor Frank Horst. In Modeläden verschwinden häufig Schals, Brillen und hochwertige Kleidung. Diebstahl-Renner in Baumärkten sind der Studie zufolge Akkus und Mähroboter.

Ladendiebstahl in einem Geschäft

Es sind aber nicht nur Kunden, die klauen - pro Jahr für rund drei Milliarden Euro. Auch unehrliche Mitarbeiter sowie Lieferanten, Reinigungs- und Servicekräfte von Fremdfirmen haben Ware mitgehen lassen - für mehr als eine Milliarde Euro.

Handel: Sanktionen bleiben oft aus

Viele Einzelhändler beklagen auch die aus ihrer Sicht zu milden Sanktionen. Laut Statistik sind 72 Prozent der gefassten Ladendiebe Wiederholungstäter. "Viele Händler sind frustriert", sagt Stefan Genth vom Handelsverband Deutschland. "Selbst wenn sie der Polizei einen Täter liefern können, bleiben die Sanktionen viel zu häufig aus. Weil die Verfahren eingestellt werden."

Dem Handel fehlt Personal

Um Ladendiebe abzuschrecken, investiert der Handel pro Jahr rund 1,5 Milliarden Euro – in Schulungen, Kameras, Sicherungsetiketten und Sicherheitspersonal. "In der Regel ist ein normaler Supermarkt mit 16 Kameras ausgestattet, manche haben aber auch 60", erzählt Ladendetektiv Dreiucker. Das gilt aber nicht für alle Geschäfte. Zudem fehlt vielen Läden ausreichend Personal. Mit Folgen: Handelsforscher EHI schätzt, dass an jedem Verkaufstag rund 100.000 Diebstähle unentdeckt bleiben.