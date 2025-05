Konflikt um Kaschmir: Droht ein Krieg zwischen Indien und Pakistan?

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan eskaliert: Das indische Militär flog am Dienstag Ziele in Pakistan und im pakistanischen Teil Kaschmirs an. Pakistan antwortete mit Beschuss auf den von Indien kontrollierten Teil Kaschmirs. Zudem soll die pakistanische Luftwaffe fünf indische Kampfjets abgeschossen haben. Es gab Tote und Verletzte auf beiden Seiten, auch unter Zivilisten. Über die genaue Zahl herrscht noch Unklarheit. Fest steht aber: Es sind die schwersten Kämpfe zwischen beiden Ländern seit mehr als 20 Jahren.

Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan haben eine lange Geschichte. Ein Überblick:

Wo liegt der Ursprung des Konflikts zwischen Indien und Pakistan?

Welche Rolle spielt die Kaschmir-Region?

Warum ist das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan so belastet?

Was ist der Auslöser für die aktuelle Krise?

Warum ist der Konflikt zwischen den beiden Staaten weltpolitisch so bedeutend?

Der indische Subkontinent, zu dem beide Staaten zählen, war lange Zeit als Kolonie unter britischer Herrschaft. Das änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Unabhängigkeit von Großbritannien. Diese hatte eine Teilung der Region in zwei Staaten zur Folge: Der vorwiegend hinduistische Teil wurde zu Indien, der vorwiegend muslimische Teil zu Pakistan. Millionen Menschen siedelten in das jeweils andere Land über - teils geschah das freiwillig, teils kam es zu gewaltsamen Vertreibungen. Pakistan bestand aus einem West- und einem Ostteil, die 1.500 Kilometer voneinander getrennt waren; dazwischen lag Indien.

Die Bevölkerung in Kaschmir ist traditionell multiethnisch: Dort werden viele verschiedene Sprachen gesprochen und es gibt Angehörige vieler Religionen, die Mehrheit ist allerdings muslimisch. Dennoch schloss sich der Fürstenstaat, der im Hochgebirge Himalaya liegt, nach dem Zweiten Weltkrieg Indien an. Indien erhebt daher Anspruch auf das gesamte Gebiet, kontrolliert aber nur etwa die Hälfte. Der Westen und Norden werden von Pakistan kontrolliert, das seinerseits ganz Kaschmir unter seine Kontrolle bringen will. Zudem gibt es noch einen Teil im Osten, der sich unter chinesischer Herrschaft befindet.