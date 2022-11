Inflation im Oktober: Kein Entrinnen mehr vor hohen Lebensmittelpreisen

Shrinkflation: Kleinere Packung, gleicher Preis

Ziemlich deutlich wird das bei einem Trick, den die Verbraucherzentralen in den letzten Monaten häufiger beobachten: Die Hersteller machen die Verpackungen kleiner, senken aber den Preis nicht. Verbraucherschützer Frank Waskow nennt das Beispiel einer Margarine-Marke. Die wird jetzt in der 400- statt in der 500-Gramm-Packung verkauft – bei gleichem Preis. Praktisch wird das Produkt dadurch um 20 Prozent teurer. Dafür gibt es auch schon einen Namen: Shrinkflation – höhere Preise durch geschrumpfte Packungsgrößen.

Verbraucherschützer fordern Preismonitor