dm-Drogeriekette vor Gericht: Ist "klimaneutral" ein Etikettenschwindel?

Stand: 24.05.2023, 12:16 Uhr

Die Deutsche Umwelthilfe hat die Drogeriekette dm wegen ihrer Werbung für "klimaneutrale" Produkte verklagt. Am Mittwoch startet der Prozess in Karlsruhe. Was steckt dahinter?