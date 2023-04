Einfach erklärt: So funktioniert der EU-Emissionshandel

Wie genau funktioniert der Emissionshandel?

Vereinfacht gesagt: Durch den Kauf von Verschmutzungsrechten. Wer CO2 produziert, muss sich die " Erlaubnis " dafür erkaufen, indem er die Rechte in Form eines Zertifikats dafür erwirbt. Pro Tonne CO2, die in die Atmosphäre gerät, ist ein bestimmter Preis fälllig, der sich täglich ändert - ähnlich wie die Preise an der Strombörse. Wer mehr CO2 produziert, als er in Form von Zertifikaten besitzt, muss nachkaufen. Wer weniger produziert, kann seine Verschmutzungsrechte wieder verkaufen. Die Gesamtmenge an CO2-Zertifikaten ist begrenzt und sinkt jährlich.

Wo gilt der EU-Emissionshandel?

In allen EU-Ländern sowie in Island, Norwegen und Liechtenstein.

Was passiert, wenn man mehr CO2 produziert, als man Zertifikate hat?

Dann muss man die Zertifikate nachkaufen, und zwar zum doppelten Preis.

Müssen alle Treibhausgas-Produzenten CO2-Zertifikate kaufen?

Nein. Es gibt Ausnahmeregelungen für bestimmte Branchen, die nach und nach reduziert werden sollen. Derzeit werden laut der Environmental Protection Agency (EPA) lediglich circa 45 Prozent der Treibhausgas-Emissionen mit dem Handel erfasst.