Kartellamt gibt grünes Licht für Großfusion im Buchhandel

Dem Zusammenschluss der Hagener Buchhandelskette Thalia mit der Mayerschen Buchhandlung in Aachen steht nichts mehr im Wege. Das Bundeskartellamt in Bonn gab am Donnerstag (09.05.2019) grünes Licht für die Großfusion. Thalia ist bislang die größte deusche Buchhandelskette, die Mayersche Buchhandlung ist die Nummer vier auf dem Markt.

Zwar komme der Buchhändler durch den Zusammenschluss vor allem in einzelnen Regionen von NRW künftig auf relativ hohe Marktanteile. Doch stünden den Verbrauchern mit dem wachsenden Online-Handel und einer Vielzahl von kleineren und mittleren Buchhändlern noch gute Einkaufsalternativen zur Verfügung. " Der Wettbewerbsdruck aus dem Online-Handel hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen ", betonte Kartellamtspräsident Andreas Mundt.