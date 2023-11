Ampel will Strompreise für Industrie senken - NRW-Unternehmen erleichtert

Industrie kann erst mal aufatmen

Aus der Industrie kommen vor allem positive Stimmen - auch in NRW . Hierzulande gibt es vor allem stromintensive Metall- und Stahlverarbeitung. Für diese Betriebe sind die Stromkosten dementsprechen hoch geworden.

"Auf diese Entscheidung haben wir lange gewartet." Dr. Stefan Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer Niederrheinische Industrie- und Handelskammer

Der Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer, Dr. Stefan Dietzfelbinger, zeigt sich erleichtert. " Unsere produzierenden Unternehmen können endlich planen. Die Entlastung ist gut für die großen Firmen. Sie haben nun die Chance, sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten ", sagte er. Zugleich wolle der Bund auch die Kosten für den Mittelstand senken. " Gerade für uns an Rhein und Ruhr ist das Thema Energie überlebenswichtig für die Wirtschaft und für die Arbeitsplätze. Denn unsere Betriebe verbrauchen zehn Prozent der industriellen Energie in Deutschland. Deshalb bleiben wir an dem Thema dran ", betonte Dietzfelbinger.

Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel, IHK Nord Westfalen

Auch die IHK Nord Westfalen begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung. Sie bedauert allerdings, dass die Stromsteuer nicht generell auf das Mindestmaß gesenkt wird. " Auch Betriebe in Handel und Dienstleistungen sind auf bezahlbare Strompreise angewiesen ", betonte Hauptgeschäftsführer Dr. Fritz Jaeckel. Umso wichtiger sei es, durch eine rasche Ausweitung des Stromangebots die Preise insgesamt zu senken.

Handelsverband Deutschland übt deutliche Kritik

Der Handelsverband Deutschland ( HDE ) kritisiert den Plan der Ampelkoalition. Die Stromsteuer müsse für alle nach unten gesetzt werden. Privilegien für die Industrie seien unangemessen. Es gebe keine stichhaltigen Gründe, die Stromsteuer nur für eine ausgewählte Gruppe von Unternehmen zu reduzieren. Vielmehr seien die gesamte Wirtschaft sowie die Privatverbraucher von den hohen Strompreisen betroffen. Deshalb müsse die Stromsteuer generell und für alle auf das in der EU zulässige Minimum herunter gesetzt werden.

"Es ist fraglich, ob diese Steuersenkung große Auswirkungen haben wird." Ökonom Jens Südekum

Ökonom Jens Südekum