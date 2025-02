Am Freitag beruhigt sich das Wetter etwas: Im Rheinland bleibt es weitgehend trocken, in der Eifel und in Westfalen sind aber noch Schneeschauer möglich. Es bleibt ab er weiterhin kalt: Die Höchstwerte liegen zwischen ein Grad an der Weser und vier Grad am Rhein. Oberhalb von 400 Metern bleibt es mit minus drei bis null Grad dauerfrostig.

Nachts tiefe Minusgrade

Auch am Wochenende steigen die Temperaturen nicht. Sie bewegen sich am Samstag zwischen minus drei und plus fünf Grad. Am Sonntag liegen sie zwischen minus sechs und plus sechs Grad. Voraussichtlich gibt es Anfang/Mitte kommender Woche in NRW teils sogar Nachtfrost bis zu zweistelligen Minusgraden.

Weiterhin hohe Feinstaubwerte

Aber es ist nicht nur kalt, es weht auch kaum Wind. Das wirkt sich auf die Luftqualität negativ aus: Die Feinstaubbelastung bleibt an manchen Orten hoch. Die Karte des Umweltbundesamts zeigt in NRW auch am Donnerstag rote Punkte - vor allem im Ruhrgebiet und in Ostwestfalen. Die Luftqualität ist dort nach wie vor schlecht. Weil es windstill ist, zieht die dreckige Luft nicht wie üblich ab, sondern sammelt sich.