"Willow"-Projekt in den USA: Das steckt hinter dem umstrittenen Vorhaben

Vergangene Woche hat US-Präsident Joe Biden das umstrittene Ölförderprojekt im US-Bundesstaat Alaska genehmigt. Es geht um Tausende Jobs, Millionen Barrel Öl und Milliarden von Dollar. Eigentlich war das sogenannte "Willow"-Projekt, das noch von der Trump-Regierung beschlossen worden war, bereits vom Tisch. Nun soll es trotz massiven Widerstands von Umweltschützern doch noch realisiert werden.

Was ist das "Willow"-Projekt?

Das "Willow"-Projekt umfasst drei neue Ölfelder in North Slope, dem nördlichen Teil Alaskas, der sehr dünn besiedelt und weitgehend unberührt ist. Ursprünglich hatte der Konzern ConocoPhillips größere Pläne verfolgt, die Straßen, mehrere Brücken und Pipelines sowie fünf neue Ölfelder beinhalteten. Die Trump-Regierung hatte diesen Plänen bereits zugestimmt, bevor ein Gericht 2021 das Projekt aufgrund von Umweltaspekten stoppte.

Nun wurde das Vorhaben in etwas kleineren Dimensionen doch genehmigt. Insgesamt sollen 600 Millionen Barrel Öl im Rahmen des "Willow"-Projekts gefördert werden, was die Ölreserven der USA auf einen Schlag verdoppeln würde. Nach Unternehmensangaben schaffe das Vorhaben rund 2.500 kurzfristige und 300 langfristige Jobs und könnte durch Steuern und Abgaben bis zu 17 Milliarden US-Dollar in die öffentlichen Kassen spülen. Politisch genießt das Projekt in Alaska daher breite Unterstützung.

Welche Auswirkungen hat das "Willow"-Projekt?

Dem gegenüber stehen Umweltverbände, die das Projekt aufgrund seiner Auswirkungen für das Klima massiv kritisieren. Nach Schätzungen der US-Regierung würden die Bohrungen 9,2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr freisetzen - in etwa die Menge, die jährlich zwei Millionen Autos auf den Straßen ausstoßen.

Proteste gegen das "Willow"-Projekt in den USA

Bei einer Laufzeit von 30 Jahren kämen so knapp 280 Millionen Tonnen CO2 zusammen. " Das ist genau das, was hier noch aus dem Tagebau Garzweiler 2 gefördert werden soll ", sagt Dirk Jansen vom BUND dem WDR. Das zeige, dass man noch weit davon entfernt sei, das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen und aus den fossilen Energien auszusteigen. " Da unterscheiden sich die USA kaum von der Politik hier in Nordrhein-Westfalen. "