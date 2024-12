Aufgewacht, raus aus dem Bett und schleunigst barfuß die Treppe herunter, um zu schauen, was der Wichtel wohl heute angestellt hat: So beginnen viele Kinder in Deutschland in der Adventszeit ihren Tag.

Der "Weihnachtswichtel"-Trend kommt aus Skandinavien, ist inzwischen aber auch in Deutschland sehr beliebt. Instagram und Facebook sind voll von kleinen Wichtelhäuschen und Mini-Strickleitern, einige Influencerinnen verdienen mit dem Trend auch Geld.

Der Wichtel spielt Streiche und bringt kleine Geschenke

Das Ganze funktioniert so: Die kleinen magischen Geschöpfe - beziehungsweise engagierte Eltern - schreiben vorweihnachtliche Briefe, überbringen kleine Geschenke, spielen auch sehr gerne Streiche und hinterlassen mit Vorliebe Glitzer.

Weihnachtswichtel hinterlassen gerne kleine Briefchen.

Am "Wichteltrend" gibt es auch Kritik

Der "Wichteltrend" sorgt also dafür, dass Eltern kreativ werden und Kinder Spaß haben. Es gibt aber auch Kritik: Einige sagen, dass Mütter zuhause schon genug Stress haben und so neuer Druck entstehe, mit anderen Müttern mithalten zu müssen. Die Meinungen dazu gehen also auseinander.

Auch aus Kinderperspektive kann der Trend kritisiert werden. " Zusätzlich zu einem normalen Adventskalender kann der tägliche Besuch des Weihnachtswichtels für Kinder auch zu viel werden ", sagt Dr. Inés Brock-Harder, Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Auch sollten die Streiche des Wichtels altersgerecht und positiv sein. " Es sollte keine Negativfigur in die von Vorfreude geprägte Adventszeit implementiert werden. "

Als Alternative zum Adventskalender spricht jedoch nichts gegen den "Weichnachtswichtel". Wir haben fünf Beispiele für Wichtel-Aktionen gesammelt:

Eingefrorene Zahnbürsten

Die Aktion ist unkompliziert, sorgt aber sicher für morgendliches Staunen: Man füllt Wasser in die Zahnputzbecher samt Zahnbürsten und stellt die Becher ins Eisfach. Morgens gibt es dann eingefrorene Zahnbürsten - beziehungsweise einen Wichtel, der sich mit einem Eiszauber einen Scherz erlaubt hat.

Wer mag, kann noch "Wichtelspuren" hinterlassen, wie eine kleine Strickleiter oder winzige Schuhe.