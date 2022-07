WHO: Affenpocken sind "Notlage von internationaler Tragweite"

16.000 bestätigte Fälle weltweit

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus nannte die Zahl von mehr als 16.000 bestätigten Fällen - in vielen Ländern waren es die ersten Fälle überhaupt. In sechs afrikanischen Ländern, in denen das Virus schon früher auch Menschen infiziert hat, waren es über 240 Fälle. In Deutschland meldete das Robert Koch-Institut am Freitag knapp 2.300 Fälle. In Nordrhein-Westfalen gibt es laut Gesundheitsministerum derzeit knapp 450 Fälle.