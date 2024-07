Für einige neu hinzugekommene Badestellen wie am Fühlinger See in Köln war eine Bewertung der Wasserqualität noch nicht möglich. Keine ausgezeichnete oder gute Bewertung erhielt lediglich die Badestelle "Seaside Beach" am Baldeneysee in Essen. Außerdem gebe es laut LANUV aktuell Badeverbote für die Schwimmstelle an der Ruhr in Mülheim sowie dem Torfmoorsee im Kreis Steinfurt.