Whatsapp-Nachrichten können jetzt bearbeitet werden

Whatsapp-Nachrichten einfach editieren

Viele Nutzer und Nutzerinnen von Whatsapp hatten sich diese Funktion lange gewünscht. Seit einigen Wochen hatten die Entwickler bereits daran gearbeitet. Nun ist es möglich, WhatsApp-Nachrichten künftig einfach zu bearbeiten statt wie bisher zu löschen - und so geht es:





Nachricht gedrückt halten und auf die Option "Bearbeiten" tippen , um die Nachricht zu ändern.

Änderungsverlauf nicht erkennbar

Die bearbeitete Nachricht wird neben dem Zeitstempel danach als "bearbeitet" markiert. Die Änderung ist damit gekennzeichnet. Nicht erkennbar ist für Nutzer und Nutzerinnen aber der Änderungsverlauf. Das kritisieren einige Facebook-Nutzerinnen unter dem Post von Mark Zuckerberg. Ein Nutzer warnt, dass " Leute die ganzen Nachrichten bearbeiten und die Geschichte verdrehen und sich selbst zum Opfer von etwas machen, das nicht existiert ". Kompliziert könnte es in Sachen Verständigung auch in Whatsapp-Gruppen werden, wenn Nutzer ihre Posts, auf die andere bereits geantworten haben, nachträglich ändern.

Nutzer: Lebensretter für die Beziehung

Die große Mehrheit freut sich aber über die neue Editierfunktion - und darüber, dass dies die Beziehung schützen wird. Ich erinnere mich, dass ich meinem Ex diese Nachricht schickte, erinnert sich ein Facebook-Nutzer: "Baby, ich brauche jetzt einen Breakup" statt "Baby, ich brauche ein Breakfast". Und das war das Ende unserer Beziehung. "Thanks for keeping our relationships safe!", schreibt ein anderer Nutzer.

Nach Angaben von Whatsapp wird die neue Editierfunktion bereits für Nutzer und Nutzerinnen weltweit eingeführt und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein.