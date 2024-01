Tauwetter: Wohl keine bedenkliche Hochwassergefahr in NRW

Was für ein Wetterumschwung: Am Wochenende lagen die Temperaturen vielerorts in NRW auch tagsüber im Minusbereich, am Montag ging’s dann aufwärts: Bis zu – plus – 13 Grad war es stellenweise im Land. Diese Milde sorgte mit einem Mix aus Regenschauern, Sonnenschein und Wind dafür, dass rasch Tauwetter einsetzte – Eis und Schnee ade.

In Dortmund-Marten haben am Montag Regen und Tauwetter dazu geführt, dass aktuell eine Kleingartenanlage geflutet ist. Viele Gewächshäuser und einige Lauben stehen deutlich sichtbar im Wasser. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und auch mehreren Pumpen im Einsatz, um das Wasser über Schläuche aus der Kleingartenanlage heraus in einen nahe gelegenen Bach zu transportieren.

Kleine Bäche und Flüsse können über die Ufer treten