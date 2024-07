Vierdaagse-Wanderung 2024 in Nimwegen gestartet

Warum Nimwegen?

Die Vierdaagse waren ursprünglich eine Marschübung des Militärs

Auch 6.000 Soldaten verschiedener Nationen wandern mit, unter anderem Angehörige der Bundeswehr. Sie alle wandern in Uniform und mit mindestens zehn Kilo Marschgepäck mit. Tatsächlich fand der Viertagemarsch erstmals 1909 als Marschübung des niederländischen Militärs mit etwa 300 Teilnehmern statt. Im Laufe der Jahre gab es dann auch immer mehr Anmeldungen von Zivilisten. In etwas mehr als 110 Jahren hat sich so ein militärischer Übungsmarsch zur größten Wanderveranstaltung der Welt entwickelt.

Seit 1925 ist Nimwegen der feste Start- und Zielpunkt der Viertagemärsche. Auch Arnheim, Utrecht, Amersfoort, Den Bosch und Breda seien schon Startpunkte der Veranstaltung gewesen, " aber nirgendwo war die Gastfreundschaft so groß wie in der Prins-Hendrik-Kaserne in Nijmegen ", heißt es auf der Veranstalter-Website.