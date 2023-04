Bis zu 2,50 Euro pro Kugel: Darum wird Eis immer teurer

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen: Endlich ist der Frühling da! Viele zieht es in diesen Tagen ins Freie – am liebsten mit der ersten Portion Eis auf der Hand. Wenn doch bloß im Lieblingseiscafé die Preise dafür nicht so eklatant gestiegen wären.

In Köln etwa kostet eine Kugel Eis bis zu zwei Euro, in anderen Metropolen wie Hamburg oder München können es sogar bis zu 2,50 Euro sein. Im vergangenen Jahr war die Kugel noch rund 20 bis 30 Cent günstiger zu haben. Selbst in kleineren Städten in NRW haben die Eisdielen die Preise stark angezogen. In Neuss beispielsweise kostet in einem Eiscafé eine Kugel 1,30 Euro – im vergangenen Jahr war es noch 1,10 Euro gewesen.