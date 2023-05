Der Sommer ist da: Hitze, Trockenheit, Waldbrandgefahr?

Es bleibt trocken und warm

Auch in der Nacht bleibt der Himmel erst klar, zum Donnerstagmorgen hin ziehen von den Niederlanden und Niedersachsen her Wolken auf. Im Laufe des Tages wird es dann aber wieder überall sonnig - bei 17 bis 23 Grad.

Zum Start in das erste Juni-Wochenende bleibt es auch am Freitag meist trocken bei 18 bis 23 Grad. Am Samstag und Sonntag ist mit einem trockenen Sonne-Wolken-Mix bei 21 bis 25 Grad zu rechnen.

Waldbrandgefahr steigt langsam

Trockener Waldboden