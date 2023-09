Sonne, Temperaturen von um die 30 Grad und teils auch weit mehr - der Spätsommer zeigt sich in den nächsten Tagen in NRW von seiner besten Seite. Was vielen noch einmal richtig Lust machen dürfte, Aktivitäten im Freien wie eine Radtour, ein Picknick im Grünen oder etwa ein Lesestündchen auf dem Liegestuhl in vollen Zügen zu genießen.

Aber sich bloß nicht abschrecken lassen, wenn am Sonntag der Tag gebietsweise mit Nebel und Hochnebel beginnt. Diesem grauen Wetter macht die Sonne auf kurz oder lang den Garaus. Andernorts scheint schon von den Frühstunden an die Sonne. Die Temperaturen erreichen 23 bis 26 Grad, in den Lagen oberhalb 500 Metern klettern sie auf 19 bis 22 Grad.