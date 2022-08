Regen und Gewitter: Kleine Abkühlung für NRW zum Start ins Wochenende

In vielen Regionen NRW s hat das Thermometer in dieser Woche erneut die 30-Grad-Marke geknackt. Am Freitag aber gab es für viele bereits eine kleine Abkühlung: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es in Nordrhein-Westfalen örtlich zu Regenschauern und einzelnen Gewittern. Im Tagesverlauf sind auch lokale Unwetter mit Starkregen nicht ganz ausgeschlossen. Laut WDR -Wetterredaktion war es am Vormittag nur in Richtung Ostwestfalen noch sonniger – auch hier können sich am Nachmittag bis zum Sauerland aber teils kräftige Gewitter bilden.

Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 30 Grad, im höheren Bergland zwischen 22 und 25 Grad. Bei Gewittern könnte es nach DWD -Angaben zu stürmischen Böen kommen, sonst geht eher schwacher bis mäßiger Wind.