Wetter in NRW: Der Sommer kehrt zurück

Regen, vergleichsweise kühle Tagestemperaturen weit unter 20 Grad– gefühlt war in den ersten August-Tagen schon beinahe Herbst. Dabei sehnen sich die meisten doch jahreszeitgemäß nach Sonne und Wärme. Die gute Nachricht: Der Sommer kehrt zurück. Nein, nicht erst nächstes Jahr – sondern: morgen!

Am Donnerstag bleibt es laut WDR -Wetterredaktion durchweg trocken - nachmittags können die Temperaturen auf 21 Grad an der Weser und bis zu 25 Grad entlang des Rheins steigen. Am Freitag sind sogar Höchstwerte von 25 bis 29 Grad in NRW möglich, am Samstag wird es nachmittags voraussichtlich zwischen 24 bis 27 Grad warm und auch am Sonntag sind bei Sonnenschein bis zu 26 Grad drin.