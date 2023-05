Wetter an Pfingsten: Es wird sonnig und warm

Ein langes Mai Wochenende steht uns mit Pfingsten bevor – und das Gute: Einer Wanderung, einer Radtour oder einem gemütlichen Grillabend im Garten steht nichts im Wege. Zumindest wettermäßig nicht. Denn Regen ist nach Angaben der WDR -Wetterredaktion in den nächsten Tagen nicht in Sicht.

Für Ausflüge bietet sich der Pfingstsonntag an

Stattdessen scheint tagsüber die Sonne – und es zeigen sich nur lockere Wolken. Dabei kann es am Freitag in der Kölner Bucht bis zu 21 Grad warm werden. Bei solchen Temperaturen dürften die Terrassen von Cafés und Restaurants gut besucht sein und das Pfingstwochenende den Gastronomen ein dickes Umsatzplus bescheren.

Pfingstsonntag bis zu 24 Grad, Pfingstmontag bis 22 Grad