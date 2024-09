Von außen sieht das Windrad mitten auf einem Feld in Lichtenau aus wie jedes andere. Das Besondere liegt im Innern der großen Stahlröhre. Auf mehreren Stockwerken hat der Betreiber Westfalenwind hier ein riesiges Rechenzentrum untergebracht. Bis in 20 Metern Höhe türmen sich die großen Serverschränke. Das Projekt in Lichtenau ist laut dem Unternehmen weltweit einzigartig. Und so ein Rechenzentrum direkt im Windrad hat klare Vorteile.

Die Technik steckt hier vor allem in der Stahlröhre

"Wir haben den Strom und wir haben eine Glasfaserleitung für die Internetanbindung. Das ist dann wie ein gemachtes Nest, in das wir das Rechenzentrum reinbauen können" , sagt Fiete Dubberke, der Geschäftsführer von Westfalenwind IT .

Ein Streamingdienst ist bereits eingezogen

Ein riesiges Rechenzentrum befindet sich oben im Windrad

Westfalenwind vermietet seine Rechenzentren an Unternehmen. Ein großer Streamingdienst ist bereits eingezogen. Die Anlagen laufen fast ausschließlich mit grünem Windstrom, nur während Windflauten wird Strom aus dem Netz genutzt. Das spart CO2 ein – laut Angaben von Westfalenwind mehr als 95 Prozent. Für die Unternehmen sei das auch gut fürs eigene Image. "Wir stehen mit unseren Rechenzentren auch für nachhaltigen Energieverbrauch. Und da Firmen immer nachhaltiger werden müssen, haben sie natürlich großes Interesse an unseren Anlagen" , sagt Dubberke.

Bisher gibt es keine Förderung vom Land NRW