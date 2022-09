Altkatholiken in Münster freuen sich über Zulauf

Katholisch sein in einer Kirche ohne Papst und Zölibat, mit gleichen Rechten für Männer und Frauen, das wird für immer mehr Menschen attraktiv. So sind der altkatholischen Gemeinde in Münster in diesem Jahr 15 neue Gemeindemitglieder beigetreten. Insgesamt zählt sie nun rund 270 Mitglieder. Ihr Gebiet reicht von Ostwestfalen bis an die niederländische Grenze.

Missbrauchs-Skandal löste Wechsel aus

Familie Maikowski bei der Taufe

Neu in der Gemeinde sind auch Jola und Felix Maikowski. Der massenhafte sexuelle Missbrauch durch Priester und die schleppende Aufarbeitung waren für sie Gründe, zu den Altkatholiken zu wechseln. Den letzten Ausschlag für sie gab dann die Geburt ihrer Tochter Elisabeth. " Wir konnten sie nicht römisch-katholisch taufen lassen, in dem Wissen, dass sie dann niemals Priesterin werden darf ", sagt Vater Felix Maikowski.

Gläubige nehmen weite Wege auf sich

Inzwischen ist Elisabeth altkatholisch getauft. Ihre Eltern und die zwei Brüder besuchen regelmäßig die altkatholischen Gottesdienste, die sonntags in der evangelischen Markus-Gemeinde in Münster oder aber auch in Bielefeld oder Paderborn stattfinden.