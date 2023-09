Nach Messerattacke auf Schützenfest in Heiden: 22-Jähriger festgenommen

Noch am Mittwoch ordnete eine Richterin am Amtsgericht Münster Untersuchungshaft gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen aus Dorsten an. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Münster den Erlass eines Haftbefehls gegen den Beschuldigten erwirkt - wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Mordkommission hat Sprachnachrichten ausgewertet

Die Ermittler der Mordkommission haben unter anderem Sprachnachrichten des Dorsteners ausgewertet. Darin soll er sich mit den mutmaßlichen Mittätern über den brutalen Angriff auf den 29-Jährigen aus Borken ausgetauscht haben. Zeugenaussagen und gefundene Spuren erhärten laut Staatsanwaltschaft den Tatverdacht.

Streit auf Schützenfest soll eskaliert sein

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen sollen der Beschuldigte und drei weitere Verdächtige in der Nacht um 02.50 Uhr auf einem Parkplatz neben dem Schützenfest in Heiden das 29-jährige Opfer beleidigt haben. Anschließend habe der 22-Jährige den 29-Jährigen niedergeschlagen und mit zwei mitgeführten Messern mehrfach in Brust, Rücken und Gesäß gestochen.

Gleichzeitig sollen die drei Begleiter des Tatverdächtigen den bereits schwer Verletzten getreten und geschlagen haben. Erst als der 29-Jährige regungslos auf dem Boden lag und Augenzeugen der Auseinandersetzung geschrien haben, seien der nun Festgenomme und seine Begleiter vom Tator geflüchtet. Das Opfer wurde direkt nach der Tat notoperiert und ist außer Lebensgefahr.

Ermittlungen dauern weiterhin an

Der 22-Jährige wurde an seinem aktuellen Wohnsitz festgenommen und äußert sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen - auch zu den weiteren Tatbeteiligten - dauern an.

Über dieses Thema berichten wir am 06.09.2023 im Hörfunk auf WDR 2 in der Lokalzeit Münsterland.