Wo früher Pils und Cola ausgeschenkt wurden, werden künftig Kinderlieder gesungen und Milchfläschchen aufgewärmt: In Plettenberg entsteht eine Kita in einer ehemaligen Gaststätte. Wie in vielen Kommunen werden neue Kita-Plätzen dringend gebraucht, deshalb versucht die Stadt es mit ungewöhnlichen Methoden.

Die ehemalige Gaststätte mitten in Plettenberg-Landemert hatte jahrelang leer gestanden. Jetzt wird sie umgebaut, damit dort schon in wenigen Wochen rund 40 Kinder betreut werden können.

Kindern ist egal, wo sie mit Bauklötzen spielen

Der Umbau ist günstiger als ein Neubau

Erzieherin Jennifer Wietschorke sieht die Veränderung gelassen: " Wenn man einfach offen und freundlich mit den Kindern umgeht, dann ist es relativ egal, wo sie in den Kindergarten gehen. Hauptsache, es ist liebevoll. Und sie gehen gerne in diese Räume. "

Zwei Kita-Gruppen sollen nach den Sommerferien in die ehemalige Kneipe einziehen. Der Umbau hat rund 230.000 Euro gekostet. Ein Neubau wäre viel teurer geworden und hätte auch länger gedauert, erklärte das Jugendamt.

Betreuung im Kirchenschiff

Bei der Betreuung von Kita-Kindern an ungewöhnlichen Orten hat man in Plettenberg bereits Erfahrung. Bislang hat Jennifer Wietschorke Kinder in einer ehemaligen Kirche betreut.

"Man muss auch mal über den Tellerrand schauen." Sara Leon Sanchez, Kita-Leiterin

Ganz wichtig dabei: Möglichst flexibel und kreativ sein, weiß ihre Chefin, Sara Leon Sanchez, aus Erfahrung: " Es ist eben keine Standardeinrichtung. Und somit muss man auch mal über den Tellerrand hinweg schauen. "

Viele Räume lassen sich kinderfreundlich gestalten

Der ehemalige Beichtstuhl wird in Plettenberg deshalb als Abstellraum genutzt, das Kirchenschiff in zwei Gruppenräume aufgeteilt. " Da sind dann auch Absprachen notwendig, wenn Stuhlkreise gemacht werden oder Geburtstage gefeiert werden ", erklärt die Kita-Leiterin.

Die Umbau der ehemaligen Gaststätte zu einer neuen Kita ist schon fast abgeschlossen. In wenigen Wochen sollen hier die ersten Kinder einziehen.