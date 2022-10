Trauerfeier für Malte nach Angriff beim CSD

Große Trauer um Malte

Rund 300 Menschen kamen zur Trauerfeier

Fast 300 Menschen sind zur Trauerfeier für Malte gekommen. Sein Freund und Transberater Felix Schäper schwärmte von Maltes fröhlichem Lachen und erzählte warmherzig von einem jungen Mann, der sein Leben lang auf der Suche nach sich selbst war.. " Bilder vom Christopher Street Day zeigen, dass Malte sich wohlfühlte und glücklich war und das Banner von Trans-Inter trug ", erinnert sich Felix Schäper.

Maltes Tod soll alle ermahnen