Textilfabrik Setex schließt Werk in Greven

Setex in Greven: Die Weberei für Textilien hat einen gewissen Bekanntheitsgrad - im Münsterland und auch in der Branche. Denn bekannt geworden ist das Unternehmen vor allem, weil es in den vergangenen Jahren immer wieder Stoffe für den Verhüllungsskünstler Christo geliefert hat.

Stoffe für Christo und ein langsamer Abschied

Jetzt steht der Standort in Greven allerdings vor dem Aus. Bis zum Ende des Jahres soll das Werk in Greven zumachen. In der vergangenen Woche habe die Geschäftsführung den Mitarbeitenden die Schließung mitgeteilt, bisher soll niemand der insgesamt 65 Mitarbeitenden in Greven gekündigt worden sein.

Das Unternehmen bespricht nach eigenen Angaben in der nächsten Zeit mit den Mitarbeitenden, ob und inwiefern sie in den anderen Setex-Werken weiter beschäftigt werden können. Eine Stellungnahme der IG -Metall gab es heute aus Krankheitsgründen nicht.

Greven war einst größter Setex-Standort

Greven war in Vergangenheit mit über 500 Mitarbeitenden der größte Betrieb des Textilunternehmens. Nach und nach ist der Standort geschrumpft. 2021 wurde bereits die Färberei in dem Werk geschlossen, derzeit gibt es hier noch eine Weberei für technische Textilien und Stoffgewebe für Matratzen.

Wo die Aufträge aus Greven in Zukunft abgewickelt werden, ist noch offen. Setex hat insgesamt über 400 Beschäftigte an den drei Standorten in Rheine, Bocholt und in Dingden. Die meisten von ihnen arbeiten in Dingden.

