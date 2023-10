Telefonzelle als Mini-Disko in Bielefeld

Schwarz statt gelb, Diskokugel statt Telefonhörer: In Bielefeld steht zurzeit eine ungewöhnliche Telefonzelle. Alle paar Minuten halten Passantinnen und Passanten an, tippen auf dem Display an der Seite und suchen sich ihr Lied aus. Dann gehen sie in die "Teledisko".

Für die Dauer des Songs kann niemand rein und die Tanzfläche ist eröffnet. Salvatore Papadella nutzt sie zum Singen: " Ich liebe Eros Ramazotti ", sagt der Italiener, dem es in der Telefonzelle gut gefällt: " Diese schöne Atmosphäre. Das Singen ist schön und man hat gute Laune. " Die "Teledisko" steht für zwei Wochen mitten in der Bielefelder Innenstadt. Organisiert hat die Aktion das Stadtmarketing: " Um unsere Innenstadt nachhaltig und innovativ zu beleben, braucht es gute Ideen ", sagt Birgit Schroers von Bielefeld Marketing.

Empfohlen hatte die Telefonzelle eine Bielefelderin, die beim Berlin-Besuch viel Spaß beim Tanzen hatte. " An den ersten drei Tagen waren schon mindestens 2.000 Leute drin ", sagt Birgit Schroers, " von diesem Ansturm sind wir überrascht ." Auch nachts sei viel los: " Wir haben nicht gedacht, dass die Bielefelder so harte Partyleute sind ", sagt die Projektleiterin Schroers.

Telefonzellen- Party in Bielefeld statt in Berlin

Die Teledisko hat rund um die Uhr geöffnet

Handwerker, Jugendliche, Freunde: Von Anfang an nutzen viele verschiedene Tänzerinnen und Tänzer die Mini-Disko: " Wir haben gar nicht gewusst, dass das hier steht ", sagt Merit Esken, die eigentlich mit ihrer Freundin Jolin Büschenfeld für einen Kaffee in die Stadt gekommen ist: " Jetzt haben wir einen bisschen Party gemacht ", sagt sie und lacht. Die schwarze Telefonzelle ist ein Hingucker. Immer wieder bleiben Menschen stehen und machen Fotos, wenn der kleine Kasten wackelt und von drinnen Gelächter zu hören ist. Von außen ist die Telefonzelle blickdicht - drinnen kann also ganz in Ruhe getanzt oder gesungen werden. Gewöhnungsbedürftig ist dabei der enge Raum.

"Alle haben gleichzeitig Spaß!"

Vanessa Konzok liebt Ballett- und Jazztanz, sie trainiert an der Bielefelder Tanzschule "Dansart" und hat die Mini-Tanzfläche zusammen mit zwei Freunden ausprobiert.

Es ist so ein bisschen das Gefühl von: Man ist in einem Club , es ist extremst voll, man kann sich kaum bewegen, aber alle haben gleichzeitig Spaß! Vanessa Konzok