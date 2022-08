Premiere in Ahlen: Film über Leben in Zechensiedlung

Es geht um das Leben in der Ahlener Zechensiedlung

Die Story dreht sich um zwei Teenager. "Enver" und "Selma" sind zwar Kinder türkischer Eltern, wurden aber in Deutschland geboren. Und hängen damit irgendwie zwischen zwei Heimaten. Typisch für junge Menschen mit Migrationshintergrund.

Die beiden suchen ihre Identität, kämpfen gegen Vorurteile, erleben wachsende Drogenkriminalität, die erste Liebe. Ein Stoff mit Spannung, Emotion und Tabubrüchen – geschrieben auch von Ahlener Jugendlichen.

Leben der Menschen im Mittelpunkt

Julia Jacob hat die Zechensiedlung oft besucht

" Es ist eine andere Art, Filme machen. Mir ist wichtig, die Beziehung zu den Laiendarstellern zu halten, zu pflegen, ich will wissen, wie es den Leuten geht! " erklärt Julia Jacob beim Besuch in der Ahlener Zechensiedlung. Im Arm hält sie dabei Alara Mithat, die im Film "Ayda" spielt, die kleine Schwester mit Downsydrom.

Supermarkt und Moschee sind Spielorte des Films

Die Zuschauer erwartet ganz nebenbei ein tiefes Eintauchen in den deutsch-türkischen Mikrokosmos. Auch die aramäische Religionskultur wird beleuchtet. Die Story ist fiktiv, die Kulissen in der Ahlener Zechensiedlung sind real. Der Betrieb im Supermarkt, eine islamische Hochzeit, Gebete in der Moschee, alles passiert wirklich. Was manchmal fast beklemmend wirkt.

Vorurteile abbauen

Yagut Janzen spielt die Eyla

Auch Yagut Janzen spielt mit, kommt aber nicht aus der Zechensiedlung. Wie zum Beispiel auch viele Handballer aus Ahlen. "Auch ich hatte Vorurteile", so "Eyla". "Dann habe ich soviel von den Leuten erfahren, dass ich die heute komplett mit anderen Augen sehe." Sie wird zur Preview den Titelsong des Films live präsentieren.

Auch eine Hochzeit spielt im Film eine Rolle

Auf die Preview von "Stadt der Hoffnung" freut sich auch Ilkay Daniszmaz, Vorsitzender des Ahlener Moscheevereins. "Jetzt sieht man endlich auch mal, wie schön das bei uns in der Zechensiedlung ist!" Und nicht nur da. Eine besonders emotionale Szene entstand am Tutenbrocksee in Beckum. Fortsetzung nicht ausgeschlossen.