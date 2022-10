Anwohner nach Geldautomatensprengung in Verl evakuiert

Nachbarn hörten um kurz vor 2 Uhr die Explosion und riefen die Polizei. Die Täter flüchteten in einem dunklen Wagen.

Anfänglicher Verdacht auf weiteren Sprengstoff

Der Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Deutschen Roten Kreuz und technischem Hilfswerk zog sich aber bis zum Vormittag. Denn in der Bankfiliale lagen nicht nur Geldscheine herum, sondern auch noch ein verdächtiges Paket.

Erst um 11 Uhr teilte der Kampfmittelräumdienst mit, dass sich darin kein Sprengstoff befand. Die Polizei hatte 20 Anwohnerinnen und Anwohner in der Nacht in einer nahegelegenen Schule untergebracht. Sie durften am Vormittag wieder in ihre Wohnungen zurück.

Reihe von Sprengungen

In den vergangenen Wochen ist es im Kreis Gütersloh bereits zwei weitere Male zu Geldautomatensprengungen gekommen - in Werther und Harsewinkel.