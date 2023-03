Untersuchungsausschuss zur A45-Brücke beschlossen

Dem stimmte auch sein Koalitionskollege Martin Metz (Grüne) zu. Vor allem weil es die beiden Oppositionsparteien ablehnten, den Untersuchungszeitraum, warum die Brücke gesperrt wurde, auf das Jahr 2011 vorzuziehen und damit auch in die Regierungszeit von SPD und Grünen. Metz sprach deshalb von "politischen Spielchen" .

Vonseiten der AfD kam alleine der Vorwurf, dass man diesen Untersuchungsausschuss längst haben könnte, da die Partei ihn schon Anfang März beantragt hatte. Damals aber lehnten alle anderen Fraktionen ab. "Weil der Antrag wohl nicht von der richtigen Partei kam", kritisierte AfD-Mann Klaus Esser. Seine Partei stimmte schlussendlich mit.

Grüner Engstfeld wird Ausschuss leiten

Die Debatte zeigte auch erneut, dass sich vor allem zwischen SPD und Grünen immer tiefere Gräben auftun. Die einstigen Koalitionäre schenken sich in Landtagsdebatten schon länger nichts. So auch jetzt. Sozialdemokrat Vogt warf dem Grünen Verkehrsminister Oliver Krischer vor, "er vertuscht und verschleiert die ganze Zeit" , so Vogt, während man früher gemeinsam mit den Grünen für Transparenz in der Politik gekämpft habe.