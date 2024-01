Spendenaktion für Kinder von getöteter Frau aus Gescher

Die Gastronomin Saranda Zenuni hatte die Getötete fast zwei Jahre lang als Aushilfe beschäftigt. Sie beschreibt sie als zuverlässige, liebevolle, höfliche und fleißige Mitarbeiterin.

Chefin kümmerte sich um die Kinder

Die getötete Mutter von drei Kindern arbeitete hier als Aushilfe.

Nachdem die 35-jährige Frau kurz vor Weihnachten verschwunden war, hatte sich Zenuni mit ihrer Familie um die drei Kinder ihrer Aushilfskraft gekümmert. " Wir waren die erste Anlaufadresse der Kinder, sie hatten leider sonst niemanden hier aus der Familie, die hatten uns und waren auch die ersten Tage bei uns ", so Saranda Zenuni.

Als der Verdacht aufkam, die Verschwundene könne Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein, kümmerte sich das Jugendamt um die Kinder.

Ehemann in Untersuchungshaft

Die Leiche der Mutter war am 9. Januar in einem Waldstück in Gescher gefunden worden, eingewickelt in einen blauen Plastiksack. Der 42-jährige Ehemann steht in Verdacht, sie getötet zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet die Tat.